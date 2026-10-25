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Футбол

Бавария пытается полностью оградить Компани от стресса

Посетителям даже запретили говорить с ним о футболе.
25 октября, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

Бавария всерьез заинтересована в выздоровлении Венсана Компани, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что специалист потерял сознание во время тренировки и был срочно госпитализирован.

Судя по всему, Компани просто перетрудился. Сотрудники клуба сообщали, что тренер часто засиживался до поздна и, скорее всего, мало спал.

Бавария пытается оградить своему тренера от стресса настолько, насколько это возможно. Людям, которые навещают тренера в больнице, даже запретили говорить с ним о футболе.

На текущий момент неизвестно, когда бельгиец вернется к работе. Мюнхенский клуб не допустит его возвращения, пока не будет уверен на 100%.

Ранее также сообщалось, что Майкл Каррик лишится работы в следующие 48 часов.

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