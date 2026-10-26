Далтон Смит с трудом защитил титул чемпиона мира

Британский боксер Далтон Смит победил Альберто Пуэльо раздельным решением судей и сохранил титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Поединок состоялся в Шеффилде, родном городе Смита. 29-летний британец проводил первую защиту пояса, который завоевал ранее в этом году, нокаутировав Субриэля Матиаса в Нью-Йорке.

Бой с Пуэльо оказался непростым для действующего чемпиона. В 12-м раунде Смит получил рассечение над правым глазом и повреждение щеки, однако сумел довести встречу до победы.

Судьи разошлись во мнениях относительно исхода поединка: двое отдали победу британцу со счетом 115:113, а третий выставил 116:112 в пользу доминиканца.

После боя Смит дал понять, что хочет встретиться с чемпионом мира по версии WBO Шакуром Стивенсоном, который также владеет поясом журнала The Ring.

"Бокс — это бизнес. Я очень уважаю Шакура, он выдающийся боец. Но это напоминает мне времена Рикки Хаттона и Флойда Мейвезера. Мы могли бы устроить отличный бой", — заявил британец в интервью.

При этом у Смита есть и другая большая цель — провести бой на стадионе Хиллсборо, домашней арене футбольного клуба Шеффилд Уэнсдей.

"Моей главной целью в жизни было стать чемпионом мира и войти в историю. Второй — собрать полный стадион Хиллсборо", — признался боксер.

Напомним, ранее Фостер уверенно одолел Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе

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