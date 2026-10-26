Далтон Смит с трудом защитил титул чемпиона мира
Поединок состоялся в Шеффилде, родном городе Смита. 29-летний британец проводил первую защиту пояса, который завоевал ранее в этом году, нокаутировав Субриэля Матиаса в Нью-Йорке.
Бой с Пуэльо оказался непростым для действующего чемпиона. В 12-м раунде Смит получил рассечение над правым глазом и повреждение щеки, однако сумел довести встречу до победы.
Судьи разошлись во мнениях относительно исхода поединка: двое отдали победу британцу со счетом 115:113, а третий выставил 116:112 в пользу доминиканца.
После боя Смит дал понять, что хочет встретиться с чемпионом мира по версии WBO Шакуром Стивенсоном, который также владеет поясом журнала The Ring.
"Бокс — это бизнес. Я очень уважаю Шакура, он выдающийся боец. Но это напоминает мне времена Рикки Хаттона и Флойда Мейвезера. Мы могли бы устроить отличный бой", — заявил британец в интервью.
При этом у Смита есть и другая большая цель — провести бой на стадионе Хиллсборо, домашней арене футбольного клуба Шеффилд Уэнсдей.
"Моей главной целью в жизни было стать чемпионом мира и войти в историю. Второй — собрать полный стадион Хиллсборо", — признался боксер.
Напомним, ранее Фостер уверенно одолел Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе
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