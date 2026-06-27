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Футбол

Вернидуб хочет подписать в Нефтчи одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона

Филипп Будкивский может снова поработать с хорошо знакомым тренером.
Вчера, 21:46       Автор: Игорь Мищук
Филипп Будкивский / ФК Зоря
Филипп Будкивский / ФК Зоря

Нападающий Зари Филипп Будкивский стал трансферной целью азербайджанского Нефтчи.

Как сообщает Sportinfo.az, бакинский клуб уже ведет переговоры с луганцами о переходе 34-летнего футболиста, однако пока между сторонами нет договоренности по поводу суммы компенсации за игрока.

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Напомним, что Нефтчи возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, с которым форвард хорошо знаком по совместной работе в луганском клубе.

В прошлом сезоне Будкивский провел в составе Зари 28 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и двумя результативными передачами.

Также нападающий луганской команды с 12 забитыми мячами в чемпионате стал одним из лучших бомбардиров УПЛ.

Ранее сообщалось, что другого одного из лидеров голеадорской гонки УПЛ минувшего сезона подписала Александрия, вылетевшая в Первую лигу.

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