37-летний Санчес подписал контракт с новым клубом

Монераль объявил о трансфере Алексиса Санчеса.

37-летний чилиец подписал контракт до конца 2027 года с опцией продления еще на год.

Напомним, что предыдущий сезон Санчес провел в Севильи, где в 28-ти матчах отличился четырьмя голами.

Также на протяжении своей карьере чилиец играл за Барселону, Арсенал, Манчестер Юнайтед и другие.

Ранее также сообщалось, что клуб Ла Лиги рассматривает трансфер украинца.

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