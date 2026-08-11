Форвард Арсенала согласился перейти в итальянский клуб

Нападающий Арсенала Габриэль Жезус покинет команду, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, 29-летний бразилец уже дал согласие на переход в Наполи.

В ближайшее время стороны полностью согласуют контракт, ожидаемо, на три года.

Однако прежде, чем вплотную заняться трансфером Жезуса Наполи нужно разгрузить собственную атакующую линию. Ромелу Лукаку как раз на полпути к переходу в Турцию.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также выставил на продажу своего таланта.

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