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Футбол

Форвард Арсенала согласился перейти в итальянский клуб

Габриэль Жезус готовится присоединится к Наполи.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Нападающий Арсенала Габриэль Жезус покинет команду, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, 29-летний бразилец уже дал согласие на переход в Наполи.

В ближайшее время стороны полностью согласуют контракт, ожидаемо, на три года.

Однако прежде, чем вплотную заняться трансфером Жезуса Наполи нужно разгрузить собственную атакующую линию. Ромелу Лукаку как раз на полпути к переходу в Турцию.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также выставил на продажу своего таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Габриэль Жезус

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