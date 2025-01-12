Форвард Арсенала покинул поле на носилках

Габриэль Жезус мог выбыть на длительный срок.

Форварда Арсенала Габриэль Жезус может выбыть на долгий срок.

Бразилец получил повреждение в матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.

Жезус налетел сзади на Бруну Фернандеша, а потом, похоже, неудачно упал. Судья фол не зафиксировал, однако пока трансляция была сосредоточена на спорах португальца с судьей, Жезус так и остался на газоне.

Вышедшие на поле медики в течение некоторого времени оказывали форварду помощь, но в итоге Габриэль покинул поле на носилках.

Некоторые британские СМИ уже предположили худшее - разрыв крестообразных связок.

На момент написания заметки счет в матче 0:1 в пользу манкунианцев.

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