Форвард Арсенала покинул поле на носилках
Габриэль Жезус мог выбыть на длительный срок.
Форварда Арсенала Габриэль Жезус может выбыть на долгий срок.
Бразилец получил повреждение в матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.
Жезус налетел сзади на Бруну Фернандеша, а потом, похоже, неудачно упал. Судья фол не зафиксировал, однако пока трансляция была сосредоточена на спорах португальца с судьей, Жезус так и остался на газоне.
Вышедшие на поле медики в течение некоторого времени оказывали форварду помощь, но в итоге Габриэль покинул поле на носилках.
Некоторые британские СМИ уже предположили худшее - разрыв крестообразных связок.
На момент написания заметки счет в матче 0:1 в пользу манкунианцев.
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