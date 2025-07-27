iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона и Тоттенхэм прицениваются к травматичной звезде Арсенала

Круг претендентов на форварда расширяется.
Сегодня, 14:25       Автор: Антон Федорцив
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Жезус заинтересовал большое количество клубов. Интерес к бразильцу проявили лондонский Тоттенхэм и испанская Барселона, сообщает CaughtOffside.

"Шпоры" обратили внимание на форварда из-за потенциальной потери Сон Хын Мина и Ришарлисона. Барса же начала поиски замены Роберту Левандовски. Ни Тоттенхэм, ни "блаугранас" еще не делали предложений вице-чемпиону Англии.

Оба клуба стремятся убедиться в полном обновлении Жезуса. В январе форвард порвал "кресты". Также в услугах бразильца заинтересованы английский Ньюкасл и итальянский Милан.

Тем временем украинец Александр Зинченко определился с местом продолжения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Барселона тоттенхэм Габриэль Жезус

Статьи по теме

Барселона продала резервиста в чемпионат Португалии Барселона продала резервиста в чемпионат Португалии
Барселона не взяла в турне по Азии экс-одноклубника Цыганкова Барселона не взяла в турне по Азии экс-одноклубника Цыганкова
Барселона решила лишить ветерана капитанской повязки Барселона решила лишить ветерана капитанской повязки
Арсенал презентовал ранее "засвеченного" новичка Арсенал презентовал ранее "засвеченного" новичка

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:25
Бавария согласовала трансфер звезды Ливерпуля
Формула 114:54
Сайнс присоединился к трио стартующих с пит-лейн на Гран-при Бельгии
Формула 114:30
Кадиллак согласовал контракт с первым пилотом
Европа14:25
Барселона и Тоттенхэм прицениваются к травматичной звезде Арсенала
Футбол13:40
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд
Теннис13:37
Стародубцева и другие украинки получили соперниц в Монреале
Бокс12:51
Жертва Усика и Фьюри нацелился на реванш с украинцем
Формула 112:50
Три пилота начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн
Европа12:10
Ювентус планирует подписать двух хавбеков
Европа12:05
Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK