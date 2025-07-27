Барселона и Тоттенхэм прицениваются к травматичной звезде Арсенала

Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Жезус заинтересовал большое количество клубов. Интерес к бразильцу проявили лондонский Тоттенхэм и испанская Барселона, сообщает CaughtOffside.

"Шпоры" обратили внимание на форварда из-за потенциальной потери Сон Хын Мина и Ришарлисона. Барса же начала поиски замены Роберту Левандовски. Ни Тоттенхэм, ни "блаугранас" еще не делали предложений вице-чемпиону Англии.

Оба клуба стремятся убедиться в полном обновлении Жезуса. В январе форвард порвал "кресты". Также в услугах бразильца заинтересованы английский Ньюкасл и итальянский Милан.

Тем временем украинец Александр Зинченко определился с местом продолжения карьеры.

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