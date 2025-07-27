Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру
Микель Артета убедил украинца остаться.
Защитник Арсенала Александр Зинченко определился с продолжением карьеры.
По информации Football Transfers, украинец решил остаться в Лондоне.
Главный тренер клуба Микель Артета сыграл ключевую роль в решении защитника. Испанец сумел убедить Зинченко остаться в команде.
Напомним, что этим летом украинец интересовал ряд клубов, последним из которых считался Фенербахче.
При этом, отметим, что контракт украинца с Арсеналом заканчивается следующим летом, а значит клуб может потерять зщатиника бесплатно. Уже зимой Александр сможет начать переговоры с другими клубами.
Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен также сохранить одного из лидеров команды.
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