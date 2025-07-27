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Футбол

Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру

Микель Артета убедил украинца остаться.
Сегодня, 11:25       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко определился с продолжением карьеры.

По информации Football Transfers, украинец решил остаться в Лондоне.

Главный тренер клуба Микель Артета сыграл ключевую роль в решении защитника. Испанец сумел убедить Зинченко остаться в команде.

Напомним, что этим летом украинец интересовал ряд клубов, последним из которых считался Фенербахче.

При этом, отметим, что контракт украинца с Арсеналом заканчивается следующим летом, а значит клуб может потерять зщатиника бесплатно. Уже зимой Александр сможет начать переговоры с другими клубами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен также сохранить одного из лидеров команды.

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