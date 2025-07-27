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Футбол

Арсенал попробует удержать лидера команды

За Вильяма Салибу потребуют не менее 100 млн евро.
Сегодня, 09:26       Автор: Андрей Безуглый
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Арсенал не хотел бы продавать Вильяма Салибу, пишет AS.

Напомним, что француз входит в планы мадридского Реала, который очень высоко оценивает француза после очных матчей.

Ранее сообщалось, что самому защитнику также нравится идея перехода в Реал, однако Арсенал предпочел бы сохранить игрока.

Испанское издание пишет, что "канониры" даже не будут рассматривать предложения менее 100 млн евро.

Ранее также Арсенал наконец завершил трансфер нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вильям Салиба

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