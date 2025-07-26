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Футбол

Арсенал объявил о приобретении Дьокереша

Швед получил трансфер своей мечты.
Сегодня, 21:04       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал усилил линию атаки.

«Канониры» приобрели Виктора Дьокереша. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

По неофициальным данным, швед стоил примерно 64 млн фунтов с учетом бонусов. Виктор подписал контракт на 5 лет, финансовые детали неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Спортинг определился с заменой Дьокерешу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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