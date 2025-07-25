Спортинг подпишет Суареса на замену Дьекерешу

Спортинг быстро определился с заменой Виктору Дьекерешу, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что после долгих переговоров швед все же присоединится к Арсеналу.

На его место португальский грандл уже согласовал трансфер Луиса Суареса за 25 млн евро.

27-летний колумбиец в прошлом сезоне стал не только лучшим бомбардиром Альмерии, но и всей Сегунды, отметившись 27 голами в 41 матче.

Также с заменой своего форварда определился и Ньюкасл.

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