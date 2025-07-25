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Футбол

Ньюкасл подыскал нападающего на случай продажи Исака

"Сороки" присматриваются к звезде Бундеслиги.
Сегодня, 00:56       Автор: Антон Федорцив
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Английский Ньюкасл подстраховался на случай потери форварда Александера Исака. Нападающий немецкого РБ Лейпциг Беньямин Шешко попал на радар "сорок", сообщает Sky Sports.

Руководство тайнсайдцев выяснило условия потенциального трансфера словенца. Сам Шешко недавно отклонил предложения из чемпионата Саудовской Аравии. Клаусула форварда составляет ориентировочно 75 млн евро.

В прошлом сезоне Шешко провел 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 21 гол. Контракт балканца с красными быками рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за австрийские Зальцбург и Лиферинг.

Напомним, ранее Исак известил руководство Ньюкасла о намерениях покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл РБ Лейпциг Беньямин Шешко

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