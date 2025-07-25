Ньюкасл подыскал нападающего на случай продажи Исака

Английский Ньюкасл подстраховался на случай потери форварда Александера Исака. Нападающий немецкого РБ Лейпциг Беньямин Шешко попал на радар "сорок", сообщает Sky Sports.

Руководство тайнсайдцев выяснило условия потенциального трансфера словенца. Сам Шешко недавно отклонил предложения из чемпионата Саудовской Аравии. Клаусула форварда составляет ориентировочно 75 млн евро.

В прошлом сезоне Шешко провел 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 21 гол. Контракт балканца с красными быками рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за австрийские Зальцбург и Лиферинг.

Напомним, ранее Исак известил руководство Ньюкасла о намерениях покинуть клуб.

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