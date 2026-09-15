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Футбол

Лидс устроил Ньюкаслу разгром на Эллэнд Роуд

Состоялся матч 4-го тура АПЛ, в котором Лидс принимал Ньюкасл.
Сегодня, 08:20       Автор: Сергей Носенко
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images

На старте поединка Ньюкасл»понес серьезную потерю: уже на 19-й минуте из-за травмы поле покинул Нико Гонсалес, вместо которого на замену вышел Базумана Туре. Проблем гостям прибавилось и из-за отсутствия еще одного травмированного лидера — Энтони Эланги. Без них Ньюкасл практически не создавал опасности у ворот голкипера Джеймса Траффорда, сумев нанести лишь один удар в створ за весь матч.

В итоге поединок завершился уверенной победой Лидса со счетом 4:1. Хозяева еще в первом тайме забили три гола. Сначала на 32-й минуте свои же ворота поразил Льюис Майли, срезав мяч после подачи. Уже через две минуты, на 34-й, отличился Джейден Богл. А прямо перед перерывом, на 45+1-й минуте, счет до крупного довел Доминик Калверт-Льюин.

На старте второго тайма преимущество хозяев увеличил Ноа Окафор, забивший эффектным ударом левой ногой на 59-й минуте. «Ньюкасл» сумел ответить лишь мячом престижа — уже в компенсированное время (90+1-я минута) отличился тот самый вышедший на замену Базумана Туре.

Английская Премьер-лига, 4-й тур
Лидс — Ньюкасл — 4:1

Голы: Майли, 32 (автогол) — Богл, 34 — Калверт-Льюин, 45+1 — Окафор, 59 — Базумана Туре, 90+1.

Лидс (3-5-2): Траффорд — Джастин, Элведи, Мухаремович — Богл, Стах, Ампаду, Танака, Гудмундссон — Калверт-Льюин, Окафор.

Ньюкасл (4-2-3-1): Хорничек — Дедич, Тиав, Ботман, Холл — Гонсалес (Базумана Туре, 19), Майли — Мерфи, Фернандес-Пардо, Барнс — Висса.

Напомним, Интер отыгрался после двух пропущенных, устроив разгром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл АПЛ Лидс

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