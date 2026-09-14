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Футбол

АПЛ отстранила от работы арбитров VAR, засчитавших гол Холанда

Мэтт Донохью и Блейк Антробус не обслужат ближайшие матчи.
Сегодня, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Арбитры VAR Мэтт Донохью и Блейк Антробус не получили назначений на ближайшие матчи, пишет The Athletic.

Именно эти двое судей работали на системе видеоповтора в манчестерском дерби и рекомендовали арбитру засчитать гол Холанда.

Напомним, что изначально Майкл Оливер не засчитал гол, однако арбитры VAR переубедили его.

В итоге АПЛ признала ошибку, а Донохью и Антробус получили остранение. Арбитры не будут работать в следующем туре АПЛ, а также не получили назначения на матчи Кубка лиги посреди недели.

Ранее также сообщалось, что клуб Фрэнка Лэмпарда продемонстрировал худший старт в АПЛ за 100 лет.

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