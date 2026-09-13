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Футбол

У команды Лэмпарда худший старт за более чем 100 лет

Ковентри проиграл четыре матча подряд.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Ковентри Фрэнка Лэмпарда переживает свой худший старт в АПЛ.

Напомним, что "небесно-голубые" проиграли все четыре стартовых матча, не забив ни одного гола.

Сейчас команда занимает последнюю строчку в АПЛ, с разницей голов -10.

В последний раз так плохо Ковентри стартовал в чемпионате в сезоне-1919/20.

Ранее также сообщалось, что Егор Ярмолюк записал результативное действие на свой счет.

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