Украина проиграла битву за бронзу

Женская сборная Украины уступила Португалии в матче за третье место Суперфинала Евролиги-2026 по пляжному футболу.

13 сентября женская сборная Украины по пляжному футболу провела поединок за третье место в Суперфинале Евролиги-2026, который принимал итальянский город Виареджо. В напряженной борьбе за бронзовые награды «сине-желтые» уступили команде Португалии со счетом 1:3.

Соперницы уже встречались между собой на групповом этапе турнира несколько дней назад. Тогда пиренейская команда одержала трудную победу со счетом 4:3. К сожалению, взять реванш в решающий день украинкам не удалось.

Португалия очень активно начала поединок. Уже на 3-й минуте Б. Тристао открыла счет, а через две минуты Феррейра удвоила преимущество своей команды. После этого игра выровнялась, и подопечные Юрия Клименко начали острее атаковать. К концу второй 12-минутки украинки смогли вернуть интригу: на 21-й минуте Юлия Костюк точным ударом сократила отставание до минимума — 1:2. Однако португалки среагировали мгновенно – буквально в следующей атаке Мейра забила третий гол в ворота сборной Украины, установив счет 1:3.

В заключительном, третьем периоде нашей команды не хватило на камбэк. Обе сборные надежно сыграли в обороне, поэтому финальная сирена зафиксировала победу Португалии.

Таким образом, женская сборная Украины завершает нынешний розыгрыш Суперфинала Евролиги на почетном четвертом месте, остановившись в шаге от медалей Европы.

Евролига-2026 по пляжному футболу. Суперфинал. Женщины.

Матч за 3-е место

Португалия - Украина - 3:1

Голы: Тристао (3), Феррейра (5), Мейра (22) - Костюк (21).

Напомним, Украина выиграла третий матч на Евро-2026 по волейболу и вышла в плей-офф

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