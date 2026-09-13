Марк Маркес возглавил чемпионат MotoGP после победы на Гран-при Сан-Марино

Пилот Ducati Марк Маркес выиграл Гран-при Сан-Марино MotoGP и впервые в этом сезоне вышел на первое место в чемпионате. Ключевым моментом гонки стало падение лидировавшего на тот момент Марко Беццекки уже на первом круге.

Маркес стартовал в числе лидеров и вскоре получил возможность побороться за победу после ошибки Беццекки на 12-м повороте. Итальянец потерял контроль над мотоциклом и вылетел с трассы, чем лишился шансов на домашний триумф.

По ходу гонки Маркесу пришлось выдержать давление со стороны своего брата Алекса, выступающего за Gresini Racing. В итоге Марк сохранил лидерство и первым пересек финишную черту. Алекс стал вторым, а третье место занял гонщик KTM Педро Акоста.

Фермин Альдегер финишировал четвертым, а Хорхе Мартин — пятым. Таким образом, первые пять позиций заняли испанские гонщики.

Для Маркеса эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. Он набрал 37 очков за уик-энд в Сан-Марино и сравнялся с Мартином по очкам — у обоих теперь по 274 балла. Однако Марк занимает первое место благодаря большему количеству побед.

Еще в мае после Гран-при Италии Маркес отставал от Беццекки на 102 очка, но сумел полностью отыграть дефицит.

“Это кажется нереальным, но я никогда не сдаюсь. Я буду бороться до самого конца. Чемпионат еще не закончен, мы сражаемся с очень сильными гонщиками, особенно с Мартином и Беццекки”, — сказал Маркес.

Напомним, украинец занял призовые места на Гран-при Венгрии по супермото.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!