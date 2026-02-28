iSport.ua
Акоста выиграл первый спринт сезона MotoGP

Испанец победил в коротком заезде в Бурираме.
Сегодня, 12:33       Автор: Антон Федорцив
Мото Гран-при Таиланда / Getty Images
Мото Гран-при Таиланда / Getty Images

Пилот KTM Педро Акоста одержал победу в спринте Гран-при Таиланда. Он стал первым в истории конюшни мотогонщиком, возглавившим общий зачет.

С поула в Бурираме стартовал представитель Априльи Марко Бедзекки. Однако, он сошел уже на втором круге. Далее борьба за лидерство развернулась между Акостой и действующим чемпионом Марком Маркесом (Дукати).

Развязка наступила на предпоследнем круге. Акоста воспользовался ошибкой ветерана и вышел вперед. Тот попытался отыграться, но сделал это с нарушением правил и вынужден был вернуть позицию. Третьим стал Рауль Фернандес из Трэкхаус.

Гран-при Таиланда, спринт
Международная трасса Чанг, Бурирам

1. Педро Акоста
2. Марк Маркес +0,108
3. Рауль Фернандес +0,540

