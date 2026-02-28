iSport.ua
Уоррен объяснил, зачем Усику бой с Верховеном

Теперь выбирает бои по их ценности.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Накануне появилась информация о том, что чемпион мира в хэвивейте Александр Усик 23 мая выйдет в ринг против нидерландского кикбоксера Рико Верховен.

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился своими мыслями касательно будущего боя.

Сейчас всё, что Александр делает, - смотрит на то, какую ценность для него имеет бой. Именно поэтому он этого хочет.

"Он, наверное, посмотрел, что делал Джошуа, что делал Тайсон, когда бился с Нганну, и подумал, что получит что-то подобное. Иногда они видят в этом более лёгкую работу. Так ли это на самом деле - увидим.

Усик сейчас просто хочет больших гонораров. Он оставил свой след в боксе. Он - супертяжеловес XXI века. Именно здесь он сейчас", - цитирует Уоррена Sky Sports.

