Уоррен - о ДТП с Джошуа: Не знаю будет ли у него желание снова боксировать

Накануне произошла автомобильная авария, в которой погибли два тренера и близкий друг Энтони Джошуа.

Промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на автокатастрофу для издания Mirror.

"Это ужасный период для всех, кто к этому причастен, и, надеюсь, Эй Джей вышел из этого без серьезных физических последствий.

Но с психологическим состоянием - другое дело. Я даже не знаю, будет ли у него желание снова выходить на ринг или вообще боксировать. Это то, на что может ответить только время".

Напомним, что британский боксер планировал провести бой с Тайсоном Фьюри в начале 2026 года.

