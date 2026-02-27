iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Саутгейт откровенно оценил возможность работы в АПЛ

Имя специалиста связывали с Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 21:59       Автор: Антон Федорцив
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поразмыслил о возобновлении работы. Тренер вряд ли вернется в английский чемпионат, сообщает The Football Boardroom.

"У меня нет никакого желания просто так взять и тренировать в Премьер-лиге", – заявил Саутгейт.

Специалист остается без работы с лета 2024 года. Тогда он покинул мостик "Трех львов". На клубном уровне Саутгейт работал еще на заре карьеры. В 2006-2009 гг. англичанин тренировал Мидлсбро.

Тем временем полузащитник Брайтона Джек Хиншелвуд попал на радары грандов АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Гарет Саутгейт

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко
Арсенал переиграл Тоттенхэм в дерби Арсенал переиграл Тоттенхэм в дерби
Ливерпуль спасся от потери очков против аутсайдера АПЛ Ливерпуль спасся от потери очков против аутсайдера АПЛ
Манчестер Сити одолел в домашнем матче Ньюкасл Манчестер Сити одолел в домашнем матче Ньюкасл

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Бокс22:40
Усик отреагировал на поединок с Верховеном
Европа21:59
Саутгейт откровенно оценил возможность работы в АПЛ
Бокс21:12
Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга
Украина20:41
Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027
Лига Чемпионов20:05
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
Европа19:53
Арсенал и Манчестер Сити положили глаз на таланта Брайтона
Лига конференций19:42
Тренер Шахтера хочет сменить место проведения матча 1/8 финала Лиги конференций
Формула 119:19
Дебютант Формулы-1 назвал болид в честь чемпиона мира
Теннис19:05
Калинина вышла в полуфинал турнира в Анталье
Украина18:50
Календарь Шахтера: "горняки" одержали победу над Вересом в матче УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK