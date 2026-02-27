Саутгейт откровенно оценил возможность работы в АПЛ

Имя специалиста связывали с Манчестер Юнайтед.

Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поразмыслил о возобновлении работы. Тренер вряд ли вернется в английский чемпионат, сообщает The Football Boardroom.

"У меня нет никакого желания просто так взять и тренировать в Премьер-лиге", – заявил Саутгейт.

Специалист остается без работы с лета 2024 года. Тогда он покинул мостик "Трех львов". На клубном уровне Саутгейт работал еще на заре карьеры. В 2006-2009 гг. англичанин тренировал Мидлсбро.

