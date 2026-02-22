iSport.ua
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1: обзор матча и результат игры 22.02.2026

Мерсисайдцы вырвали победу над Ноттингемом благодаря позднему голу.
Сегодня, 18:38       Автор: Игорь Мищук
Ливерпуль обыграл Ноттингем Форест / Getty Images
Ливерпуль обыграл Ноттингем Форест / Getty Images

В воскресенье, 22 февраля, Ноттингем Форест встречался на своем поле с Ливерпулем в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Арне Слота была близка к потере очков в противостоянии с претендентом на вылет, однако все же смогла вырвать минимальную победу 1:0 в компенсированное время.

Читай также: Челси в меньшинстве не удержал победу над аутсайдером АПЛ

В первом тайме хозяева поля выглядели предпочтительней, однако на перерыв соперник ушли при нулевой ничьей. Во второй половине встречи инициатива перешла уже к гостям, но добиться желаемого результата они смогли лишь под занавес поединка.

На 89-й минуте мяч после неудачной попытки выноса защитником рикошетом от Алексиса Макаллистера залетел в сетку, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Все же на 90+7-й минуте аргентинский полузащитник Ливерпуля отличился уже по правилам, успешно сыграв на добивании после сейва голкипера, и принес победу своей команде.

Ливерпуль занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов. Ноттингем Форест с 27 очками расположился на 17-й строчке.

Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль 27-го тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1

Гол: Макаллистер, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 1.26 - 1.76
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 18 - 10
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 7 - 2
Фолы: 13 - 9

Ноттингем Форест: Ортега - Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс - Сангаре, Андерсон (Домингес, 77) - Хатчинсон (Баква, 66), Гиббс-Уайт (Макети, 90+3), Хадсон-Одой (Ндое, 66) - Игор Жезус (Лукка, 77).

Ливерпуль: Алиссон - Собослаи, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 83) - Гравенберх, Макаллистер - Салах (Нгумоха, 77), Джонс (Гомес, 83), Гакпо (Кьеза, 77) - Экитике.

Предупреждения: Гиббс-Уайт, Айна.

