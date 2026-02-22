Барселона дома победила Леванте

Команда Ханси Флика оформила быстрый мяч. Уже на 4-й минуте хозяева воспользовались угловым. После розыгрыша Эрик Гарсия прострелил, а Берналь переправил мяч в сетку.

Барса продолжила атаковать, но могла и пропустить. Впрочем, Жоан Гарсия помешал забить Оласагасти. В ответ Канселу подал на Левандовски, а мяч встряхнул каркас ворот.

Закрепила преимущество Барселона на 32-й минуте. Творцом гола стал тот же Канселу. Он классно подал с угла штрафной, а Де Йонг эффектно замкнул в касание.

Во второй половине "блаугранас" сохранили контроль над ситуацией. Каталонцы упустили еще несколько возможностей (Мартин, Рафинья). А добил Леванте выстрелом метров с 25-ти Лопес.

Статистика матча Барселона – Леванте 25-го тура чемпионата Испании

Барселона – Леванте – 3:0

Голы: Берналь, 4, Де Йонг, 32, Лопес, 81

Ожидаемые голы (xG): 2.92 - 0.53

Владение мячом: 73 % - 27 %

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 9 - 2

Угловые: 13 - 6

Фолы: 12 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!