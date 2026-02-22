Барселона дома победила Леванте
Команда Ханси Флика оформила быстрый мяч. Уже на 4-й минуте хозяева воспользовались угловым. После розыгрыша Эрик Гарсия прострелил, а Берналь переправил мяч в сетку.
Барса продолжила атаковать, но могла и пропустить. Впрочем, Жоан Гарсия помешал забить Оласагасти. В ответ Канселу подал на Левандовски, а мяч встряхнул каркас ворот.
Закрепила преимущество Барселона на 32-й минуте. Творцом гола стал тот же Канселу. Он классно подал с угла штрафной, а Де Йонг эффектно замкнул в касание.
Во второй половине "блаугранас" сохранили контроль над ситуацией. Каталонцы упустили еще несколько возможностей (Мартин, Рафинья). А добил Леванте выстрелом метров с 25-ти Лопес.
Статистика матча Барселона – Леванте 25-го тура чемпионата Испании
Барселона – Леванте – 3:0
Голы: Берналь, 4, Де Йонг, 32, Лопес, 81
Ожидаемые голы (xG): 2.92 - 0.53
Владение мячом: 73 % - 27 %
Удары: 22 - 5
Удары в створ: 9 - 2
Угловые: 13 - 6
Фолы: 12 - 10
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!