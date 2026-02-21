Осасуна - Реал 2:1: обзор матча и результат игры 21.02.2026

Мадридцы предоставили шанс Барселоне обойти их на вершине турнирной таблицы.

В субботу, 21 февраля, мадридский Реал встречался в гостях с Осасуной в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Альваро Арбелоа неожиданно потерпели неудачу в противостоянии с середняком чемпионата, уступив со счетом 1:2.

Хозяева поля открыли счет в поединке ближе к концу первого тайма благодаря пенальти, который успешно реализовал Анте Будимир.

Отыграться "сливочным" удалось только на 73-й минуте усилиями Винисиуса Жуниора, который из пределов вратарской замкнул прострел с левого фланга от Федерико Вальверде. Все же на последней минуте основного времени Рауль Гарсия, разобравшись в штрафной с защитниками и переиграв Тибо Куртуа, вырвал победу для Осасуны.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в заявку на игру, но традиционно провел матч на скамейке запасных.

Реал с 60 очками остается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, опережая на два пункта Барселону, которая свой матч 25-го тура против Леванте проведет в воскресенье, 22 февраля. Осасуна идет на девятой строчке, набрав 33 балла.

Статистика матча Осасуна - Реал 25-го тура чемпионата Испании

Осасуна - Реал 2:1

Голы: Будимир, 38 (пен.), Рауль Гарсия, 90 - Винисиус, 73

Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 1.70

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 3 - 7

Фолы: 19 - 10

Осасуна: Эррера - Розье (Аргибиде, 83), Эррандо, Катена, Галан - Торро, Монкайола (Моро, 83) - Будимир (Рауль Гарсия, 66), В. Муньос, Орос (И. Муньос, 71) - Рубен Гарсия (Бретонес, 66)

Реал: Куртуа - Карвахаль (Александер-Арнольд, 64), Ассенсио, Алаба, Каррерас - Вальверде (Гонсало, 75), Чуамени, Гюллер (Себальос, 82), Камавинга (Браим, 64) - Мбаппе, Виниси.

Предупреждения: Орос, Монкайола - Куртуа, Александер-Арнольд, Винисиус, Алаба.

