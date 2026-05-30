Дибала отказался от львиной части зарплаты

Форвард Ромы Пауло Дибала, вероятней всего, продлит контракт с клубом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 32-летнего аргентинца истекает контракт предстоящим летом.

Дибала был готов сменить команду, однако им интересовались только турецкие и аргентинские клубы. Супруга убеждала игрока вернуться на родину.

Рома же была не против продлить игрока, Гасперини лично настаивал на том, чтобы дать Дибале новый контракт.

В итоге клуб предложил форварду двухлетнее соглашение, однако его зарплата упадет с 8 до 2,5 млн евро в год. Как пишет издание, Дибала принял такое предложение.

