Дибала отказался от львиной части зарплаты

Рома согласовала новый контракт с форвардом.
Сегодня, 21:09       Автор: Андрей Безуглый
Пауло Дибала / Getty Images

Форвард Ромы Пауло Дибала, вероятней всего, продлит контракт с клубом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 32-летнего аргентинца истекает контракт предстоящим летом.

Дибала был готов сменить команду, однако им интересовались только турецкие и аргентинские клубы. Супруга убеждала игрока вернуться на родину.

Рома же была не против продлить игрока, Гасперини лично настаивал на том, чтобы дать Дибале новый контракт.

В итоге клуб предложил форварду двухлетнее соглашение, однако его зарплата упадет с 8 до 2,5 млн евро в год. Как пишет издание, Дибала принял такое предложение.

Ранее также сообщалось, что другая аргентинская звезда решил вернуться на родину.

