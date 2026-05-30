Капитан Бенфики трудоустроился в Аргентине
Бывший защитник и капитан Бенфики продолжит свои выступления в Аргентине.
38-летний футболист заключил контракт с местным Ривер Плейтом.
Об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба.
Игрок подписал трудовой договор до декабря 2027 года, а состав своей новой команды аргентинец пополнил в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с лиссабонским клубом истекает в июне этого года.
¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/pzEkFpslKz— River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026
Напомним, что Отаменди выступал за Бенфику с 2020 года. Также в Европе он поиграл за Порту, Валенсию и Манчестер Сити.
В нынешнем сезоне защитник провел в составе лиссабонцев 49 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Отаменди попал в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.
