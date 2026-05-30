Капитан Бенфики трудоустроился в Аргентине

Бывший защитник и капитан Бенфики продолжит свои выступления в Аргентине.

38-летний футболист заключил контракт с местным Ривер Плейтом.

Об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Игрок подписал трудовой договор до декабря 2027 года, а состав своей новой команды аргентинец пополнил в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с лиссабонским клубом истекает в июне этого года.

Напомним, что Отаменди выступал за Бенфику с 2020 года. Также в Европе он поиграл за Порту, Валенсию и Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе лиссабонцев 49 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Отаменди попал в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.

