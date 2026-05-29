Защитник Шахтера официально стал игроком клуба Бундеслиги

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля пополнил состав менхенгладбахской Боруссии.

26-летний украинский футболист присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Отметим, что трудовой договор игрока с Шахтером был рассчитан до сентября 2026 года.

Донецкий клуб уже также попрощался с Коноплей, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Конопля является воспитанником академии Шахтера. За первую команду "горняков" он дебютировал в августе 2021 года и провел в футболке "оранжево-черных" 114 матчей, забил семь голов и отдал 15 результативных передач передач.

Вместе с Шахтером защитник выиграл шесть трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), завоевал два Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021).

