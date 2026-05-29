"Большой шаг вперед": Голкипер Карпат рассказал, почему перешел в Славию

Украинский вратарь Назар Домчак прокомментировал свой переход из львовских Карпат в пражскую Славию.

Накануне 19-летний голкипер официально пополнил состав действующих чемпионов Чехии, подписав контракт до лета 2031 года.

"Был интерес со стороны других клубов, но Славия представила мне очень четкий и многообещающий план моего развития, который понравился мне и моей семье. Как только я узнал об их интересе, я зашел в интернет и посмотрел видео матчей. Атмосфера, болельщики - это было невероятно.

У меня уже была возможность увидеть стадион вживую, он действительно прекрасен. И, конечно же, Славия - сильнейший клуб Чехии, они стали чемпионами в этом году, так что поздравляю всех. У меня есть огромная мотивация усердно работать, добиваться результатов и радовать болельщиков.

Надеюсь, адаптация пройдет очень быстро. Я работаю над тем, чтобы сделать шаг вперед, и переход из Карпат в Славию - это действительно большой шаг вперед. Что касается адаптации, думаю, проблем не будет.

Тренерский штаб был очень дружелюбен с первого дня, спортивный директор сказал мне, что я могу позвонить в любое время. Все хотят помочь мне как можно скорее почувствовать себя как дома. И я сделаю все, чтобы это произошло как можно быстрее", - приводит слова Домчака официальный сайт Славии.

Напомним, что в нынешнем сезоне Домчак провел в составе Карпат 29 матчей во всех турнирах, в который пропустил 28 голов, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

