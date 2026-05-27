Защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Тоттенхэме
Левый защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон станет игроком Тоттенхэма.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг устной договоренности с 32-летним футболистом о переходе.
Шотландский защитник пополнит состав "шпор" в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с "красными" истекает в июне этого года.
Ожидается, что Робертсон подпишет с Тоттенхэмом договор до лета 2028 года, о чем ранее между сторонами была договоренность в случае сохранения лондонской командой прописки в английской Премьер-лиге. Сделка должна быть закрыта уже в ближайшее время.
Шотландца в последний момент также пытался перехватить Ювентус, однако игрок отдал предпочтение Тоттенхэму.
Напомним, что Робертсон выступал за Ливерпуль с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провел за мерсисайдцев во всех турнирах 36 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.
