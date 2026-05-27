Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0: обзор матча и результат игры 27.05.2026

В среду, 27 мая, в Лейпциге состоялся финал Лиги конференций, в котором встречались Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Английская команда и в решающем поединке подтвердила статус фаворита всего турнира, завоевав трофей благодаря минимальной победе со счетом 1:0.

Соперники не слишком активно провели первый тайм, в котором Кристал Пэлас пытался владеть инициативой, на что Райо Вальекано отвечал жесткой обороной. До перерыва команды сумели создать лишь пару острых моментов на двоих. У испанцев мяч после удара Алемао прошел рядом с правой стойкой, а у "орлов" под занавес тайма Тайрик Митчелл опасно пробивал в падении головой, но не попал в ворота, после чего на перерыв команды ушли без голов.

Тем не менее уже в начале второй половинный встречи Кристал Пэлас все же удалось повести в этом противостоянии. На 51-й минуте голкипер Райо Вальекано Аугусто Баталья справился с дальним ударом Адама Уортона, однако отбил мяч прямо на Жана-Филиппа Матета, который без проблем отправил его в сетку ворот.

Практически сразу же после этого английская команда имела реальные возможности уже закрыть матч, однако после удара со штрафного от Йереми Пино на 56-й минуте мяч обстучал обе стойки, а спустя минуту Матета не сумел переиграть вратаря с близкого расстояния.

В дальнейшем ни Кристал Пэлас уже не удалось увеличить свое преимущество, ни Райо Вальекано не смог создать сопернику особых проблем, которые бы помешали английской команде удержать минимальный победный результат.

Для Кристал Пэлас этот международный титул стал первым в истории клуба.

Статистика финального матча Лиги конференций Кристал Пэлас - Райо Вальекано

Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0

Гол: Матета, 51

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 0.53

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 4 - 1

Фолы: 16 - 15

Кристал Пэлас: Хендерсон - Риад, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл - Сарр, Пино (Гэссан, 80) - Матета (Странд Ларсен, 77).

Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Лежен, Сисс, Чаваррия - Валентин (Менди, 62), Лопес (Диас, 62) - Де Фрутос (Камельо, 70), Палассон (Ахомаш, 78), Гарсия (Эспино, 70) - Алемао.

Предупреждения: Уортон, Пино, Риад - Сисс, Палассон, Лопес, Гарсия, Менди, Эспино.

