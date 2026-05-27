Лацио распрощался с главным тренером
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри покинул занимаемую должность.
Об этом сообщает официальный сайт "бьянкочелести".
Римский клуб и 67-летний итальянский специалист прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
May 27, 2026
Напомним, что Сарри во второй раз возглавил Лацио летом прошлого года. Также тренер работал с римской командой в 2021-2024 годах.
В нынешнем сезоне Лацио под его руководством завершил чемпионат на девятой позиции в турнирной таблице Серии А, а также вышел в финал Кубка Италии, где проиграл 0:2 Интеру.
Напомним, что тренерскую карьеру Сарри продолжит во главе Аталанты.
