Лацио распрощался с главным тренером

Маурицио Сарри покинул римский клуб.
Сегодня, 19:57       Автор: Игорь Мищук
Маурицио Сарри / Getty Images
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри покинул занимаемую должность.

Об этом сообщает официальный сайт "бьянкочелести".

Римский клуб и 67-летний итальянский специалист прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Сарри во второй раз возглавил Лацио летом прошлого года. Также тренер работал с римской командой в 2021-2024 годах.

В нынешнем сезоне Лацио под его руководством завершил чемпионат на девятой позиции в турнирной таблице Серии А, а также вышел в финал Кубка Италии, где проиграл 0:2 Интеру.

Напомним, что тренерскую карьеру Сарри продолжит во главе Аталанты.

