Реал переплатит за Моуринью вдвое из-за выборов президента

Предвыборная кампания в Мадриде стоили клубу дополнительных 8 млн на тренера.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images

Выборы президента в мадридском Реале повлияли на выкуп Жозе Моуринью.

Напомним, что в контракте португальского наставника и Бенфики был пункт о том, что если тренер решит расторгнуть контракт в течение десяти дней после последнего матча сезона, то орлы получат компенсацию.

Сначала речь шла о 7 миллионах евро, однако теперь из-за проходящих в Реале выборов Моуринью не сможет расторгнуть контракт до вторника, тем самым сумма компенсации будет увеличена.

Ожидается, что испанская команда теперь заплатит 15 миллионов евро Бенфике по условиям соглашения с 63-летним специалистом, пишет RTP.

К слову, Альварес дал понять Атлетико, что хочет перейти в команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компенсации Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика Лиссабон

