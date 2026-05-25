Фернандес может покинуть Челси ради топ-клуба

Засмотрелся на Манчестер Сити и Реал.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник Челси Энцо Фернандес из-за неудовлетворительных результатов лондонской команды хочет покинуть клуб этим летом.

Напомним, что Челси проиграл Сандерленду, тем самым опустившись в середину таблицы, и на следующий сезон "сини" остались без Лиги чемпионов.

Так как аргентинский хавбек хотел бы играть в ЛЧ, он хочет перейти в клуб, который примет участие в турнире в следующем сезоне, сообщает журналист Бен Джейкобс. 

Челси не хочет продавать 25-летнего игрока, однако его представители уже провели неформальные переговоры с Манчестер Сити. Сам игрок надеется, что его услугами заинтересуется мадридский Реал.

К слову, у Арсенала наблюдаются кадровые проблемы за несколько дней до финала Лиги чемпионов.

