Арсенала кадровые проблемы за несколько дней до финала ЛЧ

Нони Мадуэке может не сыграть.

Арсенал столкнулся с новой кадровой проблемой перед финалом Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится 30 мая.

В матче последнего тура АПЛ "канониры" противостояли Кристал Пэлас. В этой игре травмировался Нони Мадуэке, он жаловался на заднюю поверхность бедра.

Английский вингер был вынужден покинуть поле в концовке встречи, хоть его точный диагноз пока неизвестен, его участие в финале под вопросом, пишет Football London.

Также под вопросом участие в решающей игре еврокубка хавбека Кристиана Нёргора, которого сменили в перерыве матча после разговора с физиотерапевтом команды.

