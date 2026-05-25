Арсенала кадровые проблемы за несколько дней до финала ЛЧ

Нони Мадуэке может не сыграть.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
Нони Мадуэке / Getty Images

Арсенал столкнулся с новой кадровой проблемой перед финалом Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится 30 мая.

В матче последнего тура АПЛ "канониры" противостояли Кристал Пэлас. В этой игре травмировался Нони Мадуэке, он жаловался на заднюю поверхность бедра.

Английский вингер был вынужден покинуть поле в концовке встречи, хоть его точный диагноз пока неизвестен, его участие в финале под вопросом, пишет Football London. 

Также под вопросом участие в решающей игре еврокубка хавбека Кристиана Нёргора, которого сменили в перерыве матча после разговора с физиотерапевтом команды.

