Артета признался, что стало фактором победы Арсенала в АПЛ

Дело в визуализации, выполненной специалистом.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о своем психологическом трюке, который привёл к чемпионству лондонцев.

В последние несколько месяцев я много занимался визуализацией. Что именно я визуализировал? Это была картина, где я поднимаю трофей. Вот и все. Думаю, мне нужно было поверить в себя, чтобы передать эту уверенность и энергию команде.

Испанский специалист заявил, что начал применять эту практику не с самого начала сезона, а где-то в марте-апреле.

"Я много раз представлял себе победу. Тем более что в нескольких сезонах мы были очень близки к ней. Но в этот раз было нечто особенное. Я закрывал глаза и мгновенно представлял себе эту картину, что отличалось от других сезонов", — приводит слова Артеты Sky Sports.

К слову, травматичный защитник продлил контракт с Барсой с понижением зарплаты.

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
