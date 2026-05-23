Спёрс повторили антирекорд Уизардс растратив свое преимущество
Сан-Антонио в третьей игре против Тандер смогли набрать 15 очков, однако растратили стартовое преимущество.
Подопечные Митча Джонсона начали матч плей-офф с рывка 15:0, но действующие чемпионы НБА отыгрались и одержали уже вторую победу в серии.
The Spurs are the second team this century to start a playoff game on a 15-0 run or better and lose 😬— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 23, 2026
They join the 2017 Wizards, who blew a 16-0 lead in the East semis at Boston. pic.twitter.com/lZ4sEDDTB0
Добавим, что Спёрс стали второй командой в лиге, которая с такой статой начала матч и в итоге проиграла.
Ранее такое антидостижение было у Уизардс, которые растратили преимущество 16:0 в полуфинале Восточной конференции против Бостона в 2017 году.
К слову, скамейка Тандер установила исторический рекорд.
