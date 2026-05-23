Спарринг-партнёр Верховена выдал деталь, которая меняет всё перед боем с Усиком
Рассказал о шокирующей правде о суперударе Рико.
В ночь с 23 на 24 мая Рико Верховен выйдет на ринг против непобеждённого чемпиона Александра Усика.
Накануне встречи с украинцем нидерландец провёл спарринг против британского тяжеловеса Матти Харриса, который в интервью Talksport поделился эмоциями после тренировочного боя.
Наверное, это один из двух, может быть, трёх самых сильных ударов, которыми в меня когда-либо попадали, — в спаррингах или боях, неважно. Когда он меня ударил, я подумал, что стою на крыше! Меня поймали ударом, и комната будто перевернулась.
Добавим, что ранее Харрис боксировал с бывшим соперником Усика - Тайсоном Фьюри.
Но я остался на ногах и продолжил, он даже не понял, что произошло. Я потом ему сказал, и ему это показалось смешным. Да, он умеет бить. Он большой парень, весит 125 кг или сколько он там говорил. Он очень крупный. И полностью из мышц — там нет ни грамма жира, он весь "в рельефе". Так что это очень сильный человек, настоящий атлет.
