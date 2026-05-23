Стартует Roland Garros. Украинские теннисистки узнали своих первых соперниц

Костюк, Стародубцева и Снигур узнали время своих первых игр.
Сегодня, 13:18       Автор: Валентина Чорноштан
Ролан Гаррос / Getty Images

В воскресенье, 24 мая, стартует турнир Ролан Гаррос.

В первый же день Открытого чемпионата Франции по теннису сразу три представительницы Украины выйдут на корт.

Корт Simonne-Mathieu
12:00. Марта Костюк - Оксана Селехметьева (нейтральная)

Корт №9
13:10. Юлия Стародубцева - Анна Блинкова (нейтральная)

Корт №12
16:30. Дарья Снигур - Клара Таусон (Дания)

Ранее Катарина Завацкая снялась с квалификации Ролан Гаррос.

