Травматичный защитник продлил контракт с Барсой с понижением зарплаты

Андреас Кристенсен останется в клубе.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Андреас Кристенсен / Getty Images

Датский защитник Барселоны принял решение продлить контракт с каталонской командой на 2 года с понижением зарплаты, пишет Mundo Deportivo.

Добавим, что срок действия текущего контракта Кристенсена рассчитан до 30 июня, отмечается, что у него были более выгодные предложения из Саудовской Аравии и Европы, однако он их отклонил.

Как передает источник, Андреас хочет подойти к предстоящим предсезонным сборам в пиковой физической форме, чтобы увеличить свое игровое время в следующем сезоне.

К слову, за этот сезон датчанин получил немало травм, а именно разрыв передней крестообразной связки левого колена в конце декабря, и страдал от мышечного дискомфорта в начале сезона.

Тем временем Модрич готов сыграть вопреки перелому.

