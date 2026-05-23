Травматичный защитник продлил контракт с Барсой с понижением зарплаты
Датский защитник Барселоны принял решение продлить контракт с каталонской командой на 2 года с понижением зарплаты, пишет Mundo Deportivo.
Добавим, что срок действия текущего контракта Кристенсена рассчитан до 30 июня, отмечается, что у него были более выгодные предложения из Саудовской Аравии и Европы, однако он их отклонил.
Как передает источник, Андреас хочет подойти к предстоящим предсезонным сборам в пиковой физической форме, чтобы увеличить свое игровое время в следующем сезоне.
К слову, за этот сезон датчанин получил немало травм, а именно разрыв передней крестообразной связки левого колена в конце декабря, и страдал от мышечного дискомфорта в начале сезона.
Тем временем Модрич готов сыграть вопреки перелому.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!