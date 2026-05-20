Защитник Челси - цель номер один для Атлетико

Кукурелья близок к возвращению в Ла Лигу.

Марк Кукурелья стал основной целью мадридцев. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что сам 27-летний испанец заинтересован в возвращении в Ла Лигу, добавим, что им также интересуется Барселона.

Источник добавляет, что новый тренер Челси Хаби Алонсо может повлиять на решение Марка остаться в лондонской команде.

На данный момент Кукурелья имеет соглашение с синими до лета 2028. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 50 миллионов евро.

