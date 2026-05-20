Плей-офф НБА: Нью-Йорк победил Кливленд в первом матче финала Востока
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на среду, 20 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 19 мая
Нью-Йорк – Кливленд – 115:104 OT (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3)
Счет в серии - 1-0
Нью-Йорк: Брансон (38 + 6 передач), Бриджес (18), Харт (13 + 7 подборов), Ануноби (13), Таунс (13 + 13 подборов + 7 потерь) — старт; Шемет (9), Робинсон (4), Альварадо (4), Кларксон (3), Макбрайд (0).
Кливленд: Митчелл (29 + 6 перехватов), Харден (15 + 6 потерь), Э. Мобли (15 + 14 подборов), Вейд (10), Аллен (10 + 7 подборов) — старт; Меррилл (12), Струс (8), Шрёдер (3), Эллис (2).
