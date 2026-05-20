Гвардиола установил личный антирекорд

Два года без титула - такого не было ни в Барселоне, ни в Баварии.
Сегодня, 08:22
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд.

Испанский специалист до прихода в Манчестер Сити мог похвастаться великолепной статистикой: за четыре года в Барселоне он трижды выиграл Ла Лигу, а в Баварии за три года трижды стал чемпионом.

Тем временем в Сити он впервые не взял титул в двух сезонах подряд: накануне "горожане" сыграли вничью с Борнмутом и, следовательно, завершили гонку за чемпионство АПЛ в этом сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне Сити стал третьим, также Манчестер финишировал третьим в сезоне-2016/17 и вторым в сезоне-2019/20. К слову, Пеп всего за работу в Сити брал титул шесть раз.

Добавим, что ключевой игрок Ман Сити может покинуть команду на фоне возможного ухода Гвардиолы.

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
