iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо – Чернигов: превью финала Кубка Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс финального поединка Кубка Украины между Динамо и Черниговом.
Сегодня, 17:59       Автор: Василий Войтюк
Динамо Киев
Динамо Киев

Кубок Украины подходит к своему завершению, и уже совсем скоро станет известен обладатель трофея сезона. В этом году в финале встретятся киевское Динамо и ФК Чернигов.

Для столичного клуба это шанс завершить сезон с трофеем и подтвердить свой статус гранда украинского футбола. Для Чернигова же это историческая возможность создать одну из крупнейших сенсаций в украинском футболе и вписать своё имя в его историю.

Чернигов – Динамо
18:00, 20 мая, Арена Львов
Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол

Путь к финалу

Футбольный клуб Чернигов начал свой путь в Кубке Украины ещё летом прошлого года матчем против криворожского Атлета. В той игре всё решил один забитый мяч черниговцев.

В следующем раунде соперником стал уже представитель УПЛ — Кривбасс. В честной борьбе одолеть соперника Чернигов не смог: судьба матча решалась в серии пенальти. Однако внимательные зрители заметили, что криворожцы одновременно использовали на поле восьмерых легионеров, что является нарушением регламента. В итоге Кривбассу было засчитано техническое поражение, а Чернигову — техническая победа, которая и вывела команду в следующий раунд.

Там черниговцы встретились с Лесным — ещё одним представителем низших дивизионов. И снова дело дошло до серии пенальти. Более того, Чернигов начал её с нереализованного удара, однако в итоге всё же оказался сильнее и пробился в четвертьфинал.

В четвертьфинале соперником стал Феникс-Мариуполь. И здесь история повторилась — очередная серия пенальти. После первых десяти ударов команды так и не определили победителя, но уже в дополнительных попытках Чернигов оказался точнее и прошёл в полуфинал.

Полуфинальный поединок оказался чрезвычайно тяжёлым. Соперником стал Металлист 1925, который ещё в начале матча остался в меньшинстве после удаления. Несмотря на это, харьковчане доминировали почти весь поединок, однако Чернигов сумел удержать нулевую ничью и снова довести дело до серии пенальти.

В послематчевой серии обе команды не реализовали по одному удару в первой пятёрке. Решающим стал седьмой удар Металлиста 1925, который соперник не смог реализовать. Зато Чернигов, уже опытный в сериях пенальти, своим шансом воспользовался и таким образом вышел в финал, где встретится с Динамо.

Киевляне стартовали в Кубке Украины выездным матчем против Александрии. Тогда команда одержала победу со счётом 2:1 благодаря голу на последних минутах.

В следующем раунде болельщиков ожидало украинское класико — Динамо против Шахтёра. Киевляне пропустили в начале второго тайма, однако позже Ярмоленко и Герреро забили по мячу и принесли команде победу и выход в полуфинал.

После прохода главного фаворита следующим соперником стал представитель Первой лиги Ингулец. Здесь Динамо уже действовало значительно увереннее и победило со счётом 2:0.

В полуфинале соперником киевлян стала Буковина. Матч вызвал большой интерес среди болельщиков, ведь черновицкий клуб проводит очень сильный сезон в Первой лиге. Впрочем, навязать равную борьбу Динамо команда не смогла. Победа киевлян 3:0 гарантировала им выход в финал Кубка Украины.

Форма команд

У Чернигова почти идеальный путь в Кубке Украины, однако в чемпионате Первой лиги ситуация для команды значительно сложнее. В целом нынешний сезон в Первой лиге получается чрезвычайно плотным — разница в классе между командами минимальна, а турнирная таблица очень компактна.

На данный момент Чернигов занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей. От седьмой позиции команду отделяют всего три очка. При этом черниговцы имеют матч в запасе по сравнению с Металлистом, который опережает их на один балл, а также на два поединка меньше, чем Феникс-Мариуполь и ещё несколько команд, которые сейчас имеют лишь на три очка больше.

Таким образом, у Чернигова есть хорошие шансы набрать необходимые очки и избежать борьбы за выживание и матчей за право остаться в Первой лиге. В то же время ситуация всё равно остаётся непростой.

В последних матчах команда несколько улучшила результаты. После поражений от Буковины и Металлиста черниговцы одержали две победы и ещё дважды сыграли вничью. Единственная неудача на этом отрезке — поражение от Горняка-Спорт, одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Последний матч против запорожского Металлурга Чернигов провести не смог — поединок был перенесён из соображений безопасности.

Что касается Динамо, то команда Игоря Костюка проводит далеко не лучший сезон. На данный момент киевляне занимают четвёртое место в турнирной таблице, несколько улучшив своё положение благодаря победам над Колосом и Полтавой в последних турах. До этого команда потерпела поражения от лидеров чемпионата — Шахтёра и ЛНЗ.

Впереди у Динамо ещё один матч чемпионата — против Кудривки. Ниже четвёртого места киевляне уже точно не опустятся, однако всё ещё могут подняться на пьедестал, если победят в своём поединке, а Полесье потеряет очки в матче против Руха.

Ориентировочные составы

Ориентировочный состав Чернигова:
Татаренко – Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов – Шушко – Порохня, Бибык, Столярчук, Бузгубченко – Безбородько

Тренерский штаб Динамо в последних матчах проводил ротацию, и сложно угадать, кого именно выпустят на финальный матч.

Ориентировочный состав Динамо:
Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Волошин – Пономаренко

Прогноз на игру

Перед матчем Динамо против Буковины было определённое ощущение, что черновчане, которые находились на хорошем ходу, смогут побороться с киевлянами на равных, однако этого не произошло. Так что говорить о Чернигове, который выглядит значительно слабее той же Буковины.

Если киевляне не смогут победить, они рискуют потерять место в еврокубках, а тренерский штаб после такого вряд ли сохранит свои должности.

На сайте betking можно поставить на победу Динамо в основное время с коэффициентом 1,05, тогда как потенциальный успех Чернигова оценивается коэффициентом 46,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 11,00. В целом на то, что Чернигов всё же сможет забрать Кубок любым способом, коэффициент составляет 10.

Прогноз ISPORT: Динамо без проблем выиграет Кубок.

РЕКЛАМА
21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер продлил сразу двух легионеров Шахтер продлил сразу двух легионеров
Гвардиола одобрил кандидатуру Марески Гвардиола одобрил кандидатуру Марески
Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью
Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену" Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену"

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Борнмут - Манчестер Сити и Челси - Тоттенхэм в АПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина20:15
Шахтер продлил сразу двух легионеров
Европа19:40
Гвардиола одобрил кандидатуру Марески
Европа18:55
Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью
Формула 118:15
Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену"
Теннис17:45
Котляр добыла первую победу в основной сетке турнира WTA
ЧМ-202617:07
Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026
Бокс15:02
Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри
Европа14:38
"Не был и не может быть хорошим": Трубин критически оценил сезон для Бенфики
Украина14:00
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко и Будкивский сохраняют двоевластие на вершине, Мендоза приблизился
Украина13:45
Таблица УПЛ: Динамо подтянулось к тройке призеров перед заключительным туром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK