Динамо – Чернигов: превью финала Кубка Украины
Кубок Украины подходит к своему завершению, и уже совсем скоро станет известен обладатель трофея сезона. В этом году в финале встретятся киевское Динамо и ФК Чернигов.
Для столичного клуба это шанс завершить сезон с трофеем и подтвердить свой статус гранда украинского футбола. Для Чернигова же это историческая возможность создать одну из крупнейших сенсаций в украинском футболе и вписать своё имя в его историю.
Чернигов – Динамо
18:00, 20 мая, Арена Львов
Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол
Путь к финалу
Футбольный клуб Чернигов начал свой путь в Кубке Украины ещё летом прошлого года матчем против криворожского Атлета. В той игре всё решил один забитый мяч черниговцев.
В следующем раунде соперником стал уже представитель УПЛ — Кривбасс. В честной борьбе одолеть соперника Чернигов не смог: судьба матча решалась в серии пенальти. Однако внимательные зрители заметили, что криворожцы одновременно использовали на поле восьмерых легионеров, что является нарушением регламента. В итоге Кривбассу было засчитано техническое поражение, а Чернигову — техническая победа, которая и вывела команду в следующий раунд.
Там черниговцы встретились с Лесным — ещё одним представителем низших дивизионов. И снова дело дошло до серии пенальти. Более того, Чернигов начал её с нереализованного удара, однако в итоге всё же оказался сильнее и пробился в четвертьфинал.
В четвертьфинале соперником стал Феникс-Мариуполь. И здесь история повторилась — очередная серия пенальти. После первых десяти ударов команды так и не определили победителя, но уже в дополнительных попытках Чернигов оказался точнее и прошёл в полуфинал.
Полуфинальный поединок оказался чрезвычайно тяжёлым. Соперником стал Металлист 1925, который ещё в начале матча остался в меньшинстве после удаления. Несмотря на это, харьковчане доминировали почти весь поединок, однако Чернигов сумел удержать нулевую ничью и снова довести дело до серии пенальти.
В послематчевой серии обе команды не реализовали по одному удару в первой пятёрке. Решающим стал седьмой удар Металлиста 1925, который соперник не смог реализовать. Зато Чернигов, уже опытный в сериях пенальти, своим шансом воспользовался и таким образом вышел в финал, где встретится с Динамо.
Киевляне стартовали в Кубке Украины выездным матчем против Александрии. Тогда команда одержала победу со счётом 2:1 благодаря голу на последних минутах.
В следующем раунде болельщиков ожидало украинское класико — Динамо против Шахтёра. Киевляне пропустили в начале второго тайма, однако позже Ярмоленко и Герреро забили по мячу и принесли команде победу и выход в полуфинал.
После прохода главного фаворита следующим соперником стал представитель Первой лиги Ингулец. Здесь Динамо уже действовало значительно увереннее и победило со счётом 2:0.
В полуфинале соперником киевлян стала Буковина. Матч вызвал большой интерес среди болельщиков, ведь черновицкий клуб проводит очень сильный сезон в Первой лиге. Впрочем, навязать равную борьбу Динамо команда не смогла. Победа киевлян 3:0 гарантировала им выход в финал Кубка Украины.
Форма команд
У Чернигова почти идеальный путь в Кубке Украины, однако в чемпионате Первой лиги ситуация для команды значительно сложнее. В целом нынешний сезон в Первой лиге получается чрезвычайно плотным — разница в классе между командами минимальна, а турнирная таблица очень компактна.
На данный момент Чернигов занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей. От седьмой позиции команду отделяют всего три очка. При этом черниговцы имеют матч в запасе по сравнению с Металлистом, который опережает их на один балл, а также на два поединка меньше, чем Феникс-Мариуполь и ещё несколько команд, которые сейчас имеют лишь на три очка больше.
Таким образом, у Чернигова есть хорошие шансы набрать необходимые очки и избежать борьбы за выживание и матчей за право остаться в Первой лиге. В то же время ситуация всё равно остаётся непростой.
В последних матчах команда несколько улучшила результаты. После поражений от Буковины и Металлиста черниговцы одержали две победы и ещё дважды сыграли вничью. Единственная неудача на этом отрезке — поражение от Горняка-Спорт, одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание.
Последний матч против запорожского Металлурга Чернигов провести не смог — поединок был перенесён из соображений безопасности.
Что касается Динамо, то команда Игоря Костюка проводит далеко не лучший сезон. На данный момент киевляне занимают четвёртое место в турнирной таблице, несколько улучшив своё положение благодаря победам над Колосом и Полтавой в последних турах. До этого команда потерпела поражения от лидеров чемпионата — Шахтёра и ЛНЗ.
Впереди у Динамо ещё один матч чемпионата — против Кудривки. Ниже четвёртого места киевляне уже точно не опустятся, однако всё ещё могут подняться на пьедестал, если победят в своём поединке, а Полесье потеряет очки в матче против Руха.
Ориентировочные составы
Ориентировочный состав Чернигова:
Татаренко – Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов – Шушко – Порохня, Бибык, Столярчук, Бузгубченко – Безбородько
Тренерский штаб Динамо в последних матчах проводил ротацию, и сложно угадать, кого именно выпустят на финальный матч.
Ориентировочный состав Динамо:
Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Волошин – Пономаренко
Прогноз на игру
Перед матчем Динамо против Буковины было определённое ощущение, что черновчане, которые находились на хорошем ходу, смогут побороться с киевлянами на равных, однако этого не произошло. Так что говорить о Чернигове, который выглядит значительно слабее той же Буковины.
Если киевляне не смогут победить, они рискуют потерять место в еврокубках, а тренерский штаб после такого вряд ли сохранит свои должности.
На сайте betking можно поставить на победу Динамо в основное время с коэффициентом 1,05, тогда как потенциальный успех Чернигова оценивается коэффициентом 46,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 11,00. В целом на то, что Чернигов всё же сможет забрать Кубок любым способом, коэффициент составляет 10.
Прогноз ISPORT: Динамо без проблем выиграет Кубок.
РЕКЛАМА
21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!