Динамо – Чернигов: превью финала Кубка Украины

Кубок Украины подходит к своему завершению, и уже совсем скоро станет известен обладатель трофея сезона. В этом году в финале встретятся киевское Динамо и ФК Чернигов.

Для столичного клуба это шанс завершить сезон с трофеем и подтвердить свой статус гранда украинского футбола. Для Чернигова же это историческая возможность создать одну из крупнейших сенсаций в украинском футболе и вписать своё имя в его историю.

Чернигов – Динамо

18:00, 20 мая, Арена Львов

Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол

Путь к финалу

Футбольный клуб Чернигов начал свой путь в Кубке Украины ещё летом прошлого года матчем против криворожского Атлета. В той игре всё решил один забитый мяч черниговцев.

В следующем раунде соперником стал уже представитель УПЛ — Кривбасс. В честной борьбе одолеть соперника Чернигов не смог: судьба матча решалась в серии пенальти. Однако внимательные зрители заметили, что криворожцы одновременно использовали на поле восьмерых легионеров, что является нарушением регламента. В итоге Кривбассу было засчитано техническое поражение, а Чернигову — техническая победа, которая и вывела команду в следующий раунд.

Там черниговцы встретились с Лесным — ещё одним представителем низших дивизионов. И снова дело дошло до серии пенальти. Более того, Чернигов начал её с нереализованного удара, однако в итоге всё же оказался сильнее и пробился в четвертьфинал.

В четвертьфинале соперником стал Феникс-Мариуполь. И здесь история повторилась — очередная серия пенальти. После первых десяти ударов команды так и не определили победителя, но уже в дополнительных попытках Чернигов оказался точнее и прошёл в полуфинал.

Полуфинальный поединок оказался чрезвычайно тяжёлым. Соперником стал Металлист 1925, который ещё в начале матча остался в меньшинстве после удаления. Несмотря на это, харьковчане доминировали почти весь поединок, однако Чернигов сумел удержать нулевую ничью и снова довести дело до серии пенальти.

В послематчевой серии обе команды не реализовали по одному удару в первой пятёрке. Решающим стал седьмой удар Металлиста 1925, который соперник не смог реализовать. Зато Чернигов, уже опытный в сериях пенальти, своим шансом воспользовался и таким образом вышел в финал, где встретится с Динамо.

Киевляне стартовали в Кубке Украины выездным матчем против Александрии. Тогда команда одержала победу со счётом 2:1 благодаря голу на последних минутах.

В следующем раунде болельщиков ожидало украинское класико — Динамо против Шахтёра. Киевляне пропустили в начале второго тайма, однако позже Ярмоленко и Герреро забили по мячу и принесли команде победу и выход в полуфинал.

После прохода главного фаворита следующим соперником стал представитель Первой лиги Ингулец. Здесь Динамо уже действовало значительно увереннее и победило со счётом 2:0.

В полуфинале соперником киевлян стала Буковина. Матч вызвал большой интерес среди болельщиков, ведь черновицкий клуб проводит очень сильный сезон в Первой лиге. Впрочем, навязать равную борьбу Динамо команда не смогла. Победа киевлян 3:0 гарантировала им выход в финал Кубка Украины.

Форма команд

У Чернигова почти идеальный путь в Кубке Украины, однако в чемпионате Первой лиги ситуация для команды значительно сложнее. В целом нынешний сезон в Первой лиге получается чрезвычайно плотным — разница в классе между командами минимальна, а турнирная таблица очень компактна.

На данный момент Чернигов занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей. От седьмой позиции команду отделяют всего три очка. При этом черниговцы имеют матч в запасе по сравнению с Металлистом, который опережает их на один балл, а также на два поединка меньше, чем Феникс-Мариуполь и ещё несколько команд, которые сейчас имеют лишь на три очка больше.

Таким образом, у Чернигова есть хорошие шансы набрать необходимые очки и избежать борьбы за выживание и матчей за право остаться в Первой лиге. В то же время ситуация всё равно остаётся непростой.

В последних матчах команда несколько улучшила результаты. После поражений от Буковины и Металлиста черниговцы одержали две победы и ещё дважды сыграли вничью. Единственная неудача на этом отрезке — поражение от Горняка-Спорт, одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Последний матч против запорожского Металлурга Чернигов провести не смог — поединок был перенесён из соображений безопасности.

Что касается Динамо, то команда Игоря Костюка проводит далеко не лучший сезон. На данный момент киевляне занимают четвёртое место в турнирной таблице, несколько улучшив своё положение благодаря победам над Колосом и Полтавой в последних турах. До этого команда потерпела поражения от лидеров чемпионата — Шахтёра и ЛНЗ.

Впереди у Динамо ещё один матч чемпионата — против Кудривки. Ниже четвёртого места киевляне уже точно не опустятся, однако всё ещё могут подняться на пьедестал, если победят в своём поединке, а Полесье потеряет очки в матче против Руха.

Ориентировочные составы

Ориентировочный состав Чернигова:

Татаренко – Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов – Шушко – Порохня, Бибык, Столярчук, Бузгубченко – Безбородько

Тренерский штаб Динамо в последних матчах проводил ротацию, и сложно угадать, кого именно выпустят на финальный матч.

Ориентировочный состав Динамо:

Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Волошин – Пономаренко

Прогноз на игру

Перед матчем Динамо против Буковины было определённое ощущение, что черновчане, которые находились на хорошем ходу, смогут побороться с киевлянами на равных, однако этого не произошло. Так что говорить о Чернигове, который выглядит значительно слабее той же Буковины.

Если киевляне не смогут победить, они рискуют потерять место в еврокубках, а тренерский штаб после такого вряд ли сохранит свои должности.

На сайте betking можно поставить на победу Динамо в основное время с коэффициентом 1,05, тогда как потенциальный успех Чернигова оценивается коэффициентом 46,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 11,00. В целом на то, что Чернигов всё же сможет забрать Кубок любым способом, коэффициент составляет 10.

Прогноз ISPORT: Динамо без проблем выиграет Кубок.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!