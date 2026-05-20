iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити

"Сине-гранатовые" отказались от громких подписаний.
Сегодня, 10:15       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Барселоны / Getty Images
Форма Барселоны / Getty Images

Каталонский гранд отказался от идеи заключать контракты со свободными агентами из Ювентуса и Манчестер Сити, сообщает журналист Cadena SER.

Речь идёт о Душане Влаховиче и Бернарду Силве. Что касается сербского форварда, то Барселона заявила, что это интересный вариант, но для неё есть более приоритетные цели.

Но если каталонская команда так и не найдёт нападающего, то Душан сможет присоединиться к команде Ханси Флика.

Что касается ветерана Сити, "блауграна" посчитала, что у неё уже укомплектованная и молодая линия защиты, и португалец будет лишним в составе.

К слову, защитник Челси - цель номер один для Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус Бернарду Силва Душан Влахович ФК Манчестер Сити

Статьи по теме

Защитник Челси - цель номер один для Атлетико Защитник Челси - цель номер один для Атлетико
Ключевой игрок Ман Сити может покинуть команду на фоне ухода Гвардиолы Ключевой игрок Ман Сити может покинуть команду на фоне ухода Гвардиолы
Барселона объявила о новом контракте Флика Барселона объявила о новом контракте Флика
Барселона уверенно обыграла Бетис в завершающем домашнем матче Барселона уверенно обыграла Бетис в завершающем домашнем матче

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

НБА11:05
Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды
Европа10:36
СМИ: Моуринью просит Реал подписать звезду Баварии
Европа10:15
Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити
Бокс09:48
"Усик никогда такого не видел": Верховен раскрыл секретный выпад, против которого украинец беззащитен
Украина09:30
Динамо – Чернигов: превью финала Кубка Украины
Европа09:21
Защитник Челси - цель номер один для Атлетико
Формула 108:55
Гран-при Канады: Расписание и результаты
Европа и мир08:45
Чемпионат мира по хоккею-2026: Словакия победила Словению, Венгрия обыграла Великобританию
НБА08:39
Плей-офф НБА: Нью-Йорк обыграл Кливленд в овертайме
НБА08:36
Плей-офф НБА: Нью-Йорк победил Кливленд в первом матче финала Востока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK