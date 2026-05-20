Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити

Каталонский гранд отказался от идеи заключать контракты со свободными агентами из Ювентуса и Манчестер Сити, сообщает журналист Cadena SER.

Речь идёт о Душане Влаховиче и Бернарду Силве. Что касается сербского форварда, то Барселона заявила, что это интересный вариант, но для неё есть более приоритетные цели.

Но если каталонская команда так и не найдёт нападающего, то Душан сможет присоединиться к команде Ханси Флика.

Что касается ветерана Сити, "блауграна" посчитала, что у неё уже укомплектованная и молодая линия защиты, и португалец будет лишним в составе.

К слову, защитник Челси - цель номер один для Атлетико.

