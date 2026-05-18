Барселона объявила о новом контракте Флика

Немец продлил соглашение на два года.
Сегодня, 16:36       Автор: Андрей Безуглый
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Барселона официально объявила о подписании нового контракт с Ханси Фликом.

61-летний немецкий специалист продлил контракт с каталонцами до 2028 года.

Также в соглашение теперь включена опция автопродления еще на один сезон.

Напомним, что под руководством Флика Барселона дважды подряд выиграла Ла Лигу. Всего команда провела 116 матчей, из которых 88 побед, 10 ничьих и 18 поражений.

Ранее также сообщалось, что Реал объявил об уходе своего капитана.

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
