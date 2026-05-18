Инсайдер раскрыл договорённость между Реалом и Моуринью

Португалец возвращается в Мадрид.
Сегодня, 12:16       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители Реала встречались с Жозе Моуринью для обсуждения контракта.

По имеющейся информации, тренер Бенфики Жозе Моуринью возглавит "королевскую" команду, они устно согласовали условия договора, осталось лишь подписать документы.

Отмечается, что по договорённости португалец будет работать в штабе мадридской команды два года. Добавим, что он прибудет в Испанию после 23 мая, когда Реал проведёт свой последний матч в этом сезоне Ла Лиги.

Напомним, что Моуринью уже тренировал "сливочную" команду с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, кого продаст и купит Челси после прихода Хаби Алонсо в структуру команды.

