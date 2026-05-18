Инсайдер раскрыл договорённость между Реалом и Моуринью
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители Реала встречались с Жозе Моуринью для обсуждения контракта.
По имеющейся информации, тренер Бенфики Жозе Моуринью возглавит "королевскую" команду, они устно согласовали условия договора, осталось лишь подписать документы.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
Отмечается, что по договорённости португалец будет работать в штабе мадридской команды два года. Добавим, что он прибудет в Испанию после 23 мая, когда Реал проведёт свой последний матч в этом сезоне Ла Лиги.
Напомним, что Моуринью уже тренировал "сливочную" команду с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Ранее стало известно, кого продаст и купит Челси после прихода Хаби Алонсо в структуру команды.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!