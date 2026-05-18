Мерседес отказал своему таланту в получении лицензии на Нюрбургринг

Сначала титулы в Формуле, потом трасса в Нордшляйфе.

Накануне пилот Мерседеса Кими Антонелли заявил, что хотел бы составить компанию Максу Ферстаппену в гонках на выносливость.

Однако внутри Мерседеса не оценили желание итальянского пилота и его цели на трассе Нордшляйфе, заместитель руководителя Брэдли Лорд прокомментировал сказанное Антонелли.

Будет ли у Антонелли разрешение Мерседеса на получение лицензии Нюрбургринга в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил.

"Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула, как у Макса Ферстаппена, и немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на Формуле-1", – сказал он.

К слову, чемпион мира 2014 года получил переломы в результате страшной аварии.

