Мерседес отказал своему таланту в получении лицензии на Нюрбургринг
Сначала титулы в Формуле, потом трасса в Нордшляйфе.
Накануне пилот Мерседеса Кими Антонелли заявил, что хотел бы составить компанию Максу Ферстаппену в гонках на выносливость.
Однако внутри Мерседеса не оценили желание итальянского пилота и его цели на трассе Нордшляйфе, заместитель руководителя Брэдли Лорд прокомментировал сказанное Антонелли.
Будет ли у Антонелли разрешение Мерседеса на получение лицензии Нюрбургринга в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил.
"Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула, как у Макса Ферстаппена, и немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на Формуле-1", – сказал он.
К слову, чемпион мира 2014 года получил переломы в результате страшной аварии.
