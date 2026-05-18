iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Мерседес отказал своему таланту в получении лицензии на Нюрбургринг

Сначала титулы в Формуле, потом трасса в Нордшляйфе.
Сегодня, 10:43       Автор: Валентина Чорноштан
Нюрбургринг-2026 / Getty Images
Нюрбургринг-2026 / Getty Images

Накануне пилот Мерседеса Кими Антонелли заявил, что хотел бы составить компанию Максу Ферстаппену в гонках на выносливость.

Однако внутри Мерседеса не оценили желание итальянского пилота и его цели на трассе Нордшляйфе, заместитель руководителя Брэдли Лорд прокомментировал сказанное Антонелли.

Будет ли у Антонелли разрешение Мерседеса на получение лицензии Нюрбургринга в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил.

"Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула, как у Макса Ферстаппена, и немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на Формуле-1", – сказал он.

К слову, чемпион мира 2014 года получил переломы в результате страшной аварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Нюрбургринг Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари
Статистика практически гарантирует титул Антонелли Статистика практически гарантирует титул Антонелли
Штайнер опасается, что Антонелли может повторить путь Пиастри Штайнер опасается, что Антонелли может повторить путь Пиастри
Реал и Моуринью договорились об соглашении Реал и Моуринью договорились об соглашении

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
просмотров

Последние новости

Европа12:16
Реал и Моуринью договорились об соглашении
Украина11:48
Сборную Украины возглавить иноземный наставник
Европа11:38
Кто покинет Челси после прихода Алонсо
НБА11:11
Стало известно, кто точно покинет Денвер в межсезонье
Формула 110:43
Мерседес отказал своему таланту в получении лицензии на Нюрбургринг
Бокс09:58
Приезжал вместе с ним в Киев, а теперь готовится снова выйти на ринг против Усика
Европа09:32
Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко?
Европа09:09
Ливерпуль разочарован в Хаби Алонсо
НБА08:41
Плей-офф НБА: Кливленд разгромил Детройт и прошел в финал Востока
НБА08:37
Плей-офф НБА: Детройт уступил Кливленду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK