Чемпион мира-2014 получил переломы в результате страшной аварии

Алекс Маркес уже сегодня перенесет операцию.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images

Пилот Грезини Алекс Маркес получил серьезные травмы в результате аварии.

На Гран-при Каталонии Маркес зацепил байк Педро Акосты, из-за чего вылетел на гравий. Гонщик успел покинуть байк, который разлетелся на куски и зацепил других пилотов.

Команда сообщила, что у бывшего чемпиона мира перелом седьмого шейного позвонка, а также ключицы.

Уже сегодня Маркес перенес операцию, в результате которой ему установят пластину, чтобы стабилизировать ключицу. Также на неделе гонщик проведет дополнительные обследования.

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
