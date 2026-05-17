Чемпион мира-2014 получил переломы в результате страшной аварии

Алекс Маркес уже сегодня перенесет операцию.

Пилот Грезини Алекс Маркес получил серьезные травмы в результате аварии.

На Гран-при Каталонии Маркес зацепил байк Педро Акосты, из-за чего вылетел на гравий. Гонщик успел покинуть байк, который разлетелся на куски и зацепил других пилотов.

🚨🇪🇸🏍️ ALERTE INFO | Énorme CRASH impliquant Alex Márquez en course au Moto GP de Barcelone.



Команда сообщила, что у бывшего чемпиона мира перелом седьмого шейного позвонка, а также ключицы.

Уже сегодня Маркес перенес операцию, в результате которой ему установят пластину, чтобы стабилизировать ключицу. Также на неделе гонщик проведет дополнительные обследования.

