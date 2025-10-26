Алекс Маркес выиграл Мото Гран-при Малайзии
Пилот Грезини Алекс Маркес одержал победу на трассе Сепанг. Испанский мотогонщик стартовал вторым, но быстро разобрался с обладателем поула Франческо Баньяей из Дукати.
Итальянец впоследствии пропустил на вторую позицию пилота КТМ Педро Акосту. В конце концов, на финальных кругах Баньяя сошел из-за технических проблем. Дополнил же подиум Хоан Мир из Хонды.
Маркес-младший оформил комфортную победу, опередив Акосту более чем на 2,5 секунды. Ранее младший брат досрочного чемпиона сезона-2025 гарантировал себе финиш вторым в общем зачете этого года.
Гран-при Малайзии, основная гонка
Сепанг, Сепанг
1. Алекс Маркес
2. Педро Акоста +2,676
3. Хоан Мир +8,048
К слову, накануне Баньяя выиграл короткий заезд Мото Гран-при Малайзии.
