iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Алекс Маркес выиграл Мото Гран-при Малайзии

Испанец триумфовал в основной гонке.
Сегодня, 13:51       Автор: Антон Федорцив
Алекс Маркес / Getty Images
Алекс Маркес / Getty Images

Пилот Грезини Алекс Маркес одержал победу на трассе Сепанг. Испанский мотогонщик стартовал вторым, но быстро разобрался с обладателем поула Франческо Баньяей из Дукати.

Итальянец впоследствии пропустил на вторую позицию пилота КТМ Педро Акосту. В конце концов, на финальных кругах Баньяя сошел из-за технических проблем. Дополнил же подиум Хоан Мир из Хонды.

Маркес-младший оформил комфортную победу, опередив Акосту более чем на 2,5 секунды. Ранее младший брат досрочного чемпиона сезона-2025 гарантировал себе финиш вторым в общем зачете этого года.

Гран-при Малайзии, основная гонка
Сепанг, Сепанг

1. Алекс Маркес
2. Педро Акоста +2,676
3. Хоан Мир +8,048

 

К слову, накануне Баньяя выиграл короткий заезд Мото Гран-при Малайзии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp Грезини Алекс Маркес

Статьи по теме

Баньяя триумфовал в спринте этапа MotoGP в Малайзии Баньяя триумфовал в спринте этапа MotoGP в Малайзии
Фернандес неожиданно триумфовал на Мото Гран-при Австралии Фернандес неожиданно триумфовал на Мото Гран-при Австралии
Дебютант сезона сенсационно выиграл Мото Гран-при Индонезии Дебютант сезона сенсационно выиграл Мото Гран-при Индонезии
Руководитель Макларен отбросил проблемы с болидом после неудачи Пиастри в квалификации Мексики Руководитель Макларен отбросил проблемы с болидом после неудачи Пиастри в квалификации Мексики

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 115:52
Руководитель Макларен отбросил проблемы с болидом после неудачи Пиастри в квалификации Мексики
Украина15:25
УХЛ: Кременчуг одолел Сокол, Одесчина разобралась с Крыжинкой
Украина15:10
Полтава расписала ничью с Колосом
Теннис14:56
Украинская теннисистка Завацкая празднует юбилейную победу на турнире W35
Европа14:40
Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу
Футзал14:30
Экстра-лига по футзалу: Атлетик обыграл Сухую Балку на финише тура
Европа14:23
Манчестер Юнайтед заинтересовался ветераном Барселоны
Формула 114:19
Ферстаппен сомневается в досягаемости подиума Мехико
Бокс13:52
Джозеф Паркер отреагировал на поражение от Фабио Уордли
Мотоспорт13:51
Алекс Маркес выиграл Мото Гран-при Малайзии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK