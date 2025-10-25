iSport.ua
Баньяя триумфовал в спринте этапа MotoGP в Малайзии

Параллельно определился вице-чемпион сезона-2025.
Сегодня, 12:51       Автор: Антон Федорцив
Франческо Баньяя / Getty Images
Франческо Баньяя / Getty Images

Пилот Дукати Франческо Банья выиграл короткий заезд на трассе Сепанг. Итальянец стартовал с поула, сохранил лидерство в начале спринта и уверенно довел дело до победы.

Вторым финишировал Алекс Маркес. Мотогонщик Грезини досрочно стал вице-чемпионом нынешнего сезона. Дополнил пьедестал почета его партнер по команде Фермин Альдегер.

Чемпион 2025 года Марк Маркес ранее досрочно завершил сезон. Ветеран получил серьезную травму в Индонезии. Впрочем, к тому времени он уже был недосягаем для всех конкурентов.

Тем временем Баньяя вернулся на 3-е место в общем зачете пилотов. Итальянский мотогонщик сравнялся с соотечественником Марко Бедзекки из Априльи. Оба набрали по 286 очков.

Гран-при Малайзии, спринт
Сепанг, Сепанг

1. Франческо Баньяя
2. Алекс Маркес +2,259
3. Фермин Альдегер +3,138

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp дукати Франческо Баньяя

